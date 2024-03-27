Хисаметдинова Минжамал 1 Жена
Место рожденияд. Суксу /Ст.Студенец/Буинского р-на
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1894
Сын: Садриев Ибрагим Садретдинович
Отец ребёнка: Хисаметдинов Садретдин
Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно