Хисаметдинова Минжамал 1 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисаметдинова Минжамал 1 Жена

Место рождения

д. Суксу /Ст.Студенец/Буинского р-на

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисаметдинов Садретдин

Рождение ребёнка
01.06.1894

Сын: Садриев Ибрагим Садретдинович

Отец ребёнка: Хисаметдинов Садретдин

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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