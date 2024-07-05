Ширяевский Иокинф Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Ширяевский Стефан Симеонович
Мать: Ширяевская Настасия
Рождение ребёнка
04.04.1869 ст.
Сын: Ширяевский Иосиф Иокинфович
Мать ребёнка: Ширяевская Анна Евфимиевна
Писунинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно