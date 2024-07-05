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Ширяевский Иокинф Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Ширяевский Стефан Симеонович

Мать: Ширяевская Настасия

Рождение ребёнка
04.04.1869 ст.

Сын: Ширяевский Иосиф Иокинфович

Мать ребёнка: Ширяевская Анна Евфимиевна

Писунинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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