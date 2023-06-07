Федора Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Федор Яковлев

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Дарья Федорова

Отец ребёнка: Федор Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Федор Яковлев

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Федосья Федорова

Отец ребёнка: Федор Яковлев

Рождение ребёнка
1739

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Яковлев

Смерть
Неизвестно
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