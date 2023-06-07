Федора Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Федор Яковлев
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Дарья Федорова
Отец ребёнка: Федор Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Федор Яковлев
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Федосья Федорова
Отец ребёнка: Федор Яковлев
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Яковлев
Смерть
Неизвестно