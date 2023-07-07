Полищук Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полищук Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полищук Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полищук Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полищук Оксана

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