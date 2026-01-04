Раев Александр Владимирович
мужской, родился 29.07.1990, Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
ОтецРаев Владимир АлександровичНеизвестно г.р.
МатьРаева (Чеберяшкина) Серафима Александровна17.04.1957 г.р.
Супруги
Раева (Антонова) Анастасия Михайловна24.04.1986 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1990
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
17.05.2025
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область