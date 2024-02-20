Долгий Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгий Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Около 1897 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Завалишин Яков Гаврилович

Мать: Долгая Фамилию Не Меняла Февронья Петровна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгая Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгая Варвара Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгая Варвара Тимофеевна

Смерть
1994
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