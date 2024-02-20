Долгий Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгая Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгая Варвара Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994