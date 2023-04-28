Степанушков Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1930
Отец: Степанушков Геннадий
Рождение ребёнка
05.07.1958
Сын: Степанушков Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Степанушкова Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
25.06.1960
Сын: Степанушков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Степанушкова Лидия Михайловна
Смерть
Неизвестно