Степанушков Александр Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанушков Александр Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1930

Отец: Степанушков Геннадий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1958

Сын: Степанушков Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Степанушкова Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
25.06.1960

Сын: Степанушков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Степанушкова Лидия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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