Крупнов Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнов Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1816 по 1823
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дьячок Мироносицкой церкви.
Смерть
1823
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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