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Крупнов Василий Федорович
Крупнов Василий Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1785
Дата смерти
1823
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1816 по 1823
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дьячок Мироносицкой церкви.
Смерть
1823
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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