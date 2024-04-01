Bailey (Koll) Eva Frances
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1892
Дата смерти04.10.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1913
Муж: Bailey Arthur David
Рождение ребёнка
03.08.1914
Сын: Bailey John Arthur
Отец ребёнка: Bailey Arthur David
Рождение ребёнка
23.04.1918
Дочь: O’Connell (Bailey) Ruth Mary
Отец ребёнка: Bailey Arthur David
Рождение ребёнка
24.12.1924
Дочь: Robinson (Bailey Kail) Ann Teresa
Отец ребёнка: Bailey Arthur David
Смерть
04.10.1960