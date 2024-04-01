Bailey (Koll) Eva Frances — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bailey (Koll) Eva Frances

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1892

Дата смерти

04.10.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.1913

Муж: Bailey Arthur David

Рождение ребёнка
03.08.1914

Сын: Bailey John Arthur

Отец ребёнка: Bailey Arthur David

Рождение ребёнка
23.04.1918

Дочь: O’Connell (Bailey) Ruth Mary

Отец ребёнка: Bailey Arthur David

Рождение ребёнка
24.12.1924

Дочь: Robinson (Bailey Kail) Ann Teresa

Отец ребёнка: Bailey Arthur David

Смерть
04.10.1960

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