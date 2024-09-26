Каретный Николай Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1918
Отец: Каретный Кирилл
Мать: Каретная ?
Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero93257868/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Каретный&first_name=Николай&middle_name=Кири�
Рождение ребёнка
16.07.1945
Дочь: Мацукова (Каретная) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Каретная (Левшакова) Елизавета Титовна
Смерть
Неизвестно