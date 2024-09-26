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Каретный Николай Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1918

Отец: Каретный Кирилл

Мать: Каретная ?

Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero93257868/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Каретный&first_name=Николай&middle_name=Кири�
Рождение ребёнка
16.07.1945

Дочь: Мацукова (Каретная) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Каретная (Левшакова) Елизавета Титовна

Смерть
Неизвестно

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