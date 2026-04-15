Волков Андрей Сергеевич 13.08.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Волков Андрей Сергеевич

Автор
ДБ
Бобраков Д.

мужской, родился 13.08.1881, Сновицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Мать
Анна ТимофееваОколо 1857 г.р.
Отец
Волков Сергей ЛогиновичОколо 1853 г.р.
Дети
Жаворонкова (Волкова) Марфа АндреевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1881

Отец: Волков Сергей Логинович

Мать: Анна Тимофеева

Сновицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

ГАВО 590-6-24 л.130об

Работа или профессия
Неизвестно

Предположительно уехал с семьей дочери Марфы в Иркутск

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаворонкова (Волкова) Марфа Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.