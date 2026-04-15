Волков Андрей Сергеевич
мужской, родился 13.08.1881, Сновицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
МатьАнна ТимофееваОколо 1857 г.р.
ОтецВолков Сергей ЛогиновичОколо 1853 г.р.
Дети
Жаворонкова (Волкова) Марфа АндреевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1881
Отец: Волков Сергей Логинович
Мать: Анна Тимофеева
Сновицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаворонкова (Волкова) Марфа Андреевна
Мать ребёнка: не указана
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