Албатова (Албатова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Албатова (Албатова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

09.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1959

Отец: Албатов Василий Иванович

Мать: Албатова Клавдия Васильевна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
21.05.1977

Муж: Сыкин Виталий Григорьевич

Рождение ребёнка
15.04.1978

Дочь: Khater Ирина Витальевна

Отец ребёнка: Сыкин Виталий Григорьевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
09.06.1981

Дочь: Bil Марина Витальевна

Отец ребёнка: Сыкин Виталий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
США
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