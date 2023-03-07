Албатова (Албатова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1959
Бракосочетание
21.05.1977
Рождение ребёнка
15.04.1978
Дочь: Khater Ирина Витальевна
Отец ребёнка: Сыкин Виталий Григорьевич
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
09.06.1981
Дочь: Bil Марина Витальевна
Отец ребёнка: Сыкин Виталий Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
США