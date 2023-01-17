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Колмакова (Варлакова) Римма Павловна
Колмакова (Варлакова) Римма Павловна
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Место рождения
Убиенная
, Шадринский уезд, Пермская губерния
Дата рождения
28.06.1940
Пол
Женский
Отец
Варлаков Павел Васильевич
1908 г.р.
Мать
Бабаева Афанасия Кузьминична
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛО
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1940
Отец:
Варлаков Павел Васильевич
Мать:
Бабаева Афанасия Кузьминична
Убиенная
, Шадринский уезд, Пермская губерния
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