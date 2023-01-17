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Колмакова (Варлакова) Римма Павловна

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Место рождения

Убиенная, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

28.06.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1940

Отец: Варлаков Павел Васильевич

Мать: Бабаева Афанасия Кузьминична

Убиенная, Шадринский уезд, Пермская губерния
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