Лукина (Космынина) Людмила Владимировна
Место рождения
Дата рождения06.06.1973
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1997
Дочь: Тищенкова (Лукина) Мария Михаиловна
Отец ребёнка: Лукин Михаил Евгеньевич
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.09.2009
Дочь: Лукина Татьяна Михаиловна
Отец ребёнка: Лукин Михаил Евгеньевич