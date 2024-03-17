Лукина (Космынина) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Космынина) Людмила Владимировна

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Место рождения

Верхняя Ярославка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

06.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Космынина Полина Викторовна

Верхняя Ярославка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Михаил Евгеньевич

Рождение ребёнка
11.04.1997

Дочь: Тищенкова (Лукина) Мария Михаиловна

Отец ребёнка: Лукин Михаил Евгеньевич

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.09.2009

Дочь: Лукина Татьяна Михаиловна

Отец ребёнка: Лукин Михаил Евгеньевич

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