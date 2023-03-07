Воробьев Емельян Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Воробьев Филипп Авросимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Воробьева Агрипина Маркова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Воробьев Данило Емельянов
Мать ребёнка: Воробьева Агрипина Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762