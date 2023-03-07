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Воробьев Емельян Филиппов

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Место рождения

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Воробьев Филипп Авросимов

Мать: не указана

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Воробьев Наум Емельянов

Мать ребёнка: Воробьева Агрипина Маркова

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Воробьев Данило Емельянов

Мать ребёнка: Воробьева Агрипина Маркова

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Агрипина Маркова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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