Свечкарёв Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свечкарёв Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свечкарёв Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Андрис Лариса Эткаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свечкарёва Алёна Анатольевна

Мать ребёнка: Андрис Лариса Эткаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрис Лариса Эткаровна

Смерть
Неизвестно
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