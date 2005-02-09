Ваган Ростислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваган Ростислав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.2005

Отец: Ваган Неизвестно

Мать: Фирсюк Анна Александровна

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