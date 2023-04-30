Еремчук Виктор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремчук Виктор Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Еремчук Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Еремчук) Варвара Викторовна

Мать ребёнка: Ереемчук Наталья Феофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремчук Яков Викторович

Мать ребёнка: Ереемчук Наталья Феофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетникова (Еремчук) Онисия Викторовна

Мать ребёнка: Ереемчук Наталья Феофановна

Рождение ребёнка
26.07.1889

Дочь: Чукреева (Еремчук) Анна Викторовна

Мать ребёнка: Ереемчук Наталья Феофановна

Смерть
Неизвестно

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