Еремчук Виктор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Еремчук Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Еремчук) Варвара Викторовна
Мать ребёнка: Ереемчук Наталья Феофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ереемчук Наталья Феофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетникова (Еремчук) Онисия Викторовна
Мать ребёнка: Ереемчук Наталья Феофановна
Рождение ребёнка
26.07.1889
Дочь: Чукреева (Еремчук) Анна Викторовна
Мать ребёнка: Ереемчук Наталья Феофановна
Смерть
Неизвестно