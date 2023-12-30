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Никитина -- Акилина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Егор Никифорович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Никитин Георгий Егорович

Отец ребёнка: Никитин Егор Никифорович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Никитин Евфимилий Егорович

Отец ребёнка: Никитин Егор Никифорович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Никитин Фаддей Егорович

Отец ребёнка: Никитин Егор Никифорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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