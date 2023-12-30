Никитина -- Акилина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Никитин Егор Никифорович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Никитин Евфимилий Егорович
Отец ребёнка: Никитин Егор Никифорович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Никитин Егор Никифорович
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно