Солодовников Фёдор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
18.?.?
Отец: Солодовников Андрей Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1901
Дочь: Илария Фёдоровна
Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Емельяновна
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
15.05.1905
Сын: Солодовников Фёдор Фёдорович
Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Емельяновна
МК п.Январцевский, 1905
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев