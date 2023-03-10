Солодовников Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Фёдор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Солодовников Андрей Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1901

Дочь: Илария Фёдоровна

Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Емельяновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
15.05.1905

Сын: Солодовников Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Солодовников Пелагея Емельяновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Пелагея Емельяновна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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