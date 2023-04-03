Снопкова (Петраш) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снопкова (Петраш) Анна

Место рождения

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.03.1931

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1950

Муж: Снопков Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снопков Василий Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снопков Василий Иванович

Смерть
2004
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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