Снопкова (Петраш) Анна
Место рождения
Дата рождения22.03.1931
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
01.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Снопков Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Снопков Василий Иванович
Смерть
2004
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно