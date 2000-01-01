Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Иванович

Пётр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ? Петрович

Мать ребёнка: Ефросинья (Пиня) Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Петровна

Мать ребёнка: Ефросинья (Пиня) Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья (Пиня) Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Шурма
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close