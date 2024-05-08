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Родионов Михаил Петрович

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Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Родионов Петр Иванович

Мать: Коленина Анна Андреевна

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова - Губушкина Нина Александровна

Рождение ребёнка
06.01.1945

Дочь: Родионова Римма Михайловна

Мать ребёнка: Родионова - Губушкина Нина Александровна

Рождение ребёнка
24.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова - Губушкина Нина Александровна

Смерть
1990

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