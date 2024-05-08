Родионов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Родионов Петр Иванович
Мать: Коленина Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1945
Дочь: Родионова Римма Михайловна
Мать ребёнка: Родионова - Губушкина Нина Александровна
Рождение ребёнка
24.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионова - Губушкина Нина Александровна
Смерть
1990