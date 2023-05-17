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Соловей Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1955

Сын: Соловей Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: -Какая То Интересная Фамилия- Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Соловей Борис Николаевич

Мать ребёнка: -Какая То Интересная Фамилия- Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Соловей Валерий Николаевич

Мать ребёнка: -Какая То Интересная Фамилия- Мария Григорьевна

Смерть
1999
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