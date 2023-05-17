Соловей Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1955
Сын: Соловей Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: -Какая То Интересная Фамилия- Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: -Какая То Интересная Фамилия- Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Соловей Валерий Николаевич
Мать ребёнка: -Какая То Интересная Фамилия- Мария Григорьевна
Смерть
1999