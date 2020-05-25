Овдина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.05.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мозговой Александр Михайлович
Отец ребёнка: Мозговой Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мозговой Михаил
Рождение ребёнка
13.02.1978
Дочь: Матвиенко (Овдина) Светлана Валентиновна
Отец ребёнка: Валентин
Смерть
25.05.2020