Овдина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвдина Ольга

Овдина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозговой Александр Михайлович

Отец ребёнка: Мозговой Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозговой Михаил

Рождение ребёнка
13.02.1978

Дочь: Матвиенко (Овдина) Светлана Валентиновна

Отец ребёнка: Валентин

Смерть
25.05.2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.