Карпухин Илья Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухин Илья Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.2009

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.2009

Отец: Карпухин Игорь Анатольевич

Мать: Карпухина Лидия Ивановна

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