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Карпухин Илья Игоревич
Карпухин Илья Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.08.2009
Пол
Мужской
Отец
Карпухин Игорь Анатольевич
1972 г.р.
Мать
Карпухина Лидия Ивановна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.2009
Отец:
Карпухин Игорь Анатольевич
Мать:
Карпухина Лидия Ивановна
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