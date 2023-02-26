Мурыгина Марья Фатеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурыгина Марья Фатеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1844

Сын: Мурыгин Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Мурыгин Михайло сын

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1846

Сын: Мурыгин Максим Михайлович

Отец ребёнка: Мурыгин Михайло сын

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.09.1847

Дочь: Фёкла Михайловна

Отец ребёнка: Мурыгин Михайло сын

Рождение ребёнка
06.08.1849

Сын: Мурыгин Максим Михайлович

Отец ребёнка: Мурыгин Михайло сын

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мурыгин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Мурыгин Михайло сын

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Мурыгин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Мурыгин Михайло сын

Волово, Воловский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурыгин Михайло сын

Место жительства
Неизвестно
Волово, Воловский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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