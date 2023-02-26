Мурыгина Марья Фатеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1844
Отец ребёнка: Мурыгин Михайло сын
Рождение ребёнка
05.08.1846
Сын: Мурыгин Максим Михайлович
Отец ребёнка: Мурыгин Михайло сын
Рождение ребёнка
21.09.1847
Дочь: Фёкла Михайловна
Отец ребёнка: Мурыгин Михайло сын
Рождение ребёнка
06.08.1849
Сын: Мурыгин Максим Михайлович
Отец ребёнка: Мурыгин Михайло сын
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мурыгин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Мурыгин Михайло сын
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Мурыгин Михайло сын
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурыгин Михайло сын
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно