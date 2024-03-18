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Байч Юрий

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Место рождения

Россия, Свердловская обл, г Серов

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности
1973 г.р.
1978 г.р.

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Байч Петр Петрович

Мать: Байч Мария Федоровна

Россия, Свердловская обл, г Серов
Рождение ребёнка
16.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байч Лидия

Россия, Свердловская обл, г Серов
Рождение ребёнка
12.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байч Лидия

Рождение ребёнка
17.10.1973

Дочь: Лихачёва Татьяна

Мать ребёнка: Байч Лидия

Россия, Свердловская обл, г Серов
Рождение ребёнка
20.11.1978

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Байч Лидия

Россия, Свердловская обл, г Серов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байч Лидия

Смерть
Неизвестно
Россия, Свердловская обл, г Серов
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