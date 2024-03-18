Байч Юрий
Место рожденияРоссия, Свердловская обл, г Серов
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Байч Петр Петрович
Мать: Байч Мария Федоровна
Россия, Свердловская обл, г Серов
Рождение ребёнка
16.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Байч Лидия
Россия, Свердловская обл, г Серов
Рождение ребёнка
12.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Байч Лидия
Рождение ребёнка
17.10.1973
Дочь: Лихачёва Татьяна
Мать ребёнка: Байч Лидия
Россия, Свердловская обл, г Серов
Рождение ребёнка
20.11.1978
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Байч Лидия
Россия, Свердловская обл, г Серов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байч Лидия
Смерть
Неизвестно
Россия, Свердловская обл, г Серов