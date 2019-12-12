Аблакатова (Аблакатова) Елена Александровна 12.12.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аблакатова (Аблакатова) Елена Александровна

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Место рождения

Нижнекамск

Дата рождения

12.12.1973

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Муж

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Аблакатова Татьяна

Нижнекамск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Ярославль
Бракосочетание
08.12.2007

Муж: Клинцов Сергей Владимирович

Москва
Рождение ребёнка
07.01.2008

Дочь: (Клинцова) Фрея Сергеевна

Отец ребёнка: Клинцов Сергей Владимирович

Москва
Рождение ребёнка
26.09.2011

Сын: Клинцов Радомир Сергеевич

Отец ребёнка: Клинцов Сергей Владимирович

Москва

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