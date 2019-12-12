Аблакатова (Аблакатова) Елена Александровна
Место рожденияНижнекамск
Дата рождения12.12.1973
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Аблакатова Татьяна
Нижнекамск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Ярославль
Бракосочетание
08.12.2007
Москва
Рождение ребёнка
07.01.2008
Дочь: (Клинцова) Фрея Сергеевна
Отец ребёнка: Клинцов Сергей Владимирович
Москва
Рождение ребёнка
26.09.2011
Сын: Клинцов Радомир Сергеевич
Отец ребёнка: Клинцов Сергей Владимирович
Москва