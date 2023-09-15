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Hoffmann (Hagstotz) Rosine Leopoldine

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

15.09.1826

Дата смерти

16.10.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1845

Муж: Hoffmann Johann Friedrich

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
14.01.1855

Сын: Hoffmann Christian Alexander

Отец ребёнка: Hoffmann Johann Friedrich

Рождение ребёнка
23.03.1863

Дочь: Flocken (Hoffmann) Maria Olga

Отец ребёнка: Hoffmann Johann Friedrich

Рождение ребёнка
05.02.1871

Сын: Hoffmann Alfred

Отец ребёнка: Hoffmann Johann Friedrich

Смерть
16.10.1895

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