Hoffmann (Hagstotz) Rosine Leopoldine
Место рождения
Дата рождения15.09.1826
Дата смерти16.10.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1845
Рождение ребёнка
14.01.1855
Сын: Hoffmann Christian Alexander
Отец ребёнка: Hoffmann Johann Friedrich
Рождение ребёнка
23.03.1863
Дочь: Flocken (Hoffmann) Maria Olga
Отец ребёнка: Hoffmann Johann Friedrich
Рождение ребёнка
05.02.1871
Сын: Hoffmann Alfred
Отец ребёнка: Hoffmann Johann Friedrich
Смерть
16.10.1895