Пожилова (Харина) Анна Назаровна
Место рожденияРоссия Вологодская область Бабушкинский район деревня Парково
Дата рождения23.12.1912
Дата смерти31.12.1981
ПолЖенский
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1912
Россия Вологодская область Бабушкинский район деревня Парково
Рождение ребёнка
02.09.1936
Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович
Россия Архангельская область станция Емца
Сняли с поезда родился на вокзале
Бракосочетание
1936
Россия Вологодская область Бабушкинский район деревня Парково
Рождение ребёнка
?.03.1941
Сын: Пожилов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович
Россия Костромская область Чухломский(Судайской) район деревня Макарово
Рождение ребёнка
19.08.1949
Дочь: Полысалва Галина Ивановна
Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович
Место жительства
По 31.12.1980
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфалова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович
Смерть
31.12.1981
Россия Архангельская область город Северодвинск
Причина смерти: Natural / Old Age | умерла на кресле в 19 часов 31 декабря
Похороны
?.01.1982
Россия Архангельская область город Северодвинск городское кладбище
Был слишком сильный мороз