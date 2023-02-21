Пожилова (Харина) Анна Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожилова (Харина) Анна Назаровна

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Место рождения

Россия Вологодская область Бабушкинский район деревня Парково

Дата рождения

23.12.1912

Дата смерти

31.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1912

Отец: Харин Назар Феодосьевич

Мать: Харина Мария Анфиногеновна

Россия Вологодская область Бабушкинский район деревня Парково
Рождение ребёнка
02.09.1936

Сын: Пожилов Василий Иванович

Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович

Россия Архангельская область станция Емца
Сняли с поезда родился на вокзале
Бракосочетание
1936

Муж: Пожилов Иван Петрович

Россия Вологодская область Бабушкинский район деревня Парково
Рождение ребёнка
?.03.1941

Сын: Пожилов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович

Россия Костромская область Чухломский(Судайской) район деревня Макарово
Рождение ребёнка
19.08.1949

Дочь: Полысалва Галина Ивановна

Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович

Место жительства
По 31.12.1980
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфалова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожилов Николай Иванович

Отец ребёнка: Пожилов Иван Петрович

Смерть
31.12.1981
Россия Архангельская область город Северодвинск
Причина смерти: Natural / Old Age | умерла на кресле в 19 часов 31 декабря
Похороны
?.01.1982
Россия Архангельская область город Северодвинск городское кладбище
Был слишком сильный мороз
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