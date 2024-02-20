Туровский Владислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудницкая (Туровская) Валентина
Мать ребёнка: Туровская (Зауэр) Юзефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туровский Александр
Мать ребёнка: Туровская (Зауэр) Юзефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туровский Антон
Мать ребёнка: Туровская (Зауэр) Юзефа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туровская (Зауэр) Юзефа
Смерть
10.04.1986
Похороны
Неизвестно