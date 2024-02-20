Туровский Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туровский Владислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудницкая (Туровская) Валентина

Мать ребёнка: Туровская (Зауэр) Юзефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туровский Александр

Мать ребёнка: Туровская (Зауэр) Юзефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туровский Антон

Мать ребёнка: Туровская (Зауэр) Юзефа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туровская (Зауэр) Юзефа

Смерть
10.04.1986
Похороны
Неизвестно

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