Ульянова (Ульянова) Пелогея Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова (Ульянова) Пелогея Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1929

Дочь: Дмитриева Анна Петровна

Отец ребёнка: Ульянов Пётр Иванович

Каменные Озёрки, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Александра Петровна

Отец ребёнка: Ульянов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Мария Петровна

Отец ребёнка: Ульянов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Ульянов Пётр Иванович

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