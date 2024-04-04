Ульянова (Ульянова) Пелогея Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.12.1929
Дочь: Дмитриева Анна Петровна
Отец ребёнка: Ульянов Пётр Иванович
Каменные Озёрки, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Александра Петровна
Отец ребёнка: Ульянов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Мария Петровна
Отец ребёнка: Ульянов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ульянов Пётр Иванович