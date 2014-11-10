Фролов Валерий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Валерий Валентинович

Фролов Валерий Валентинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1956

Дата смерти

10.11.2014

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1956

Отец: Фролов Валентин Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.01.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.11.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close