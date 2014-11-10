Фролов Валерий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1956
Дата смерти10.11.2014
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1956
Отец: Фролов Валентин Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.11.2014