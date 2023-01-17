Супроновчик Улан (Ульян) Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супроновчик Улан (Ульян) Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Супроновчик Осип Уланов

Мать ребёнка: Супроновчик Мария Прокопова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Палагия Уланова

Мать ребёнка: Супроновчик Мария Прокопова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Супроновчик Григорий Уланов

Мать ребёнка: Супроновчик Мария Прокопова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Аксинья Уланова

Мать ребёнка: Супроновчик Мария Прокопова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супроновчик Мария Прокопова

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1810
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