Супроновчик Улан (Ульян) Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1810
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Супроновчик Мария Прокопова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Палагия Уланова
Мать ребёнка: Супроновчик Мария Прокопова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Супроновчик Григорий Уланов
Мать ребёнка: Супроновчик Мария Прокопова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Аксинья Уланова
Мать ребёнка: Супроновчик Мария Прокопова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1810