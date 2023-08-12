Копёнкина (Козлова) Марина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копёнкина (Козлова) Марина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1997

Муж: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
29.08.1998

Дочь: Нощенко Александра Дмитриевна

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Рождение ребёнка
12.02.2001

Дочь: Копёнкина Дарья Дмитриевна

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Рождение ребёнка
24.09.2010

Сын: Копёнкин Андрей Дмитриевич

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