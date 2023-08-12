Копёнкина (Козлова) Марина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1997
Муж: скрыто настройками приватности
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
29.08.1998
Дочь: Нощенко Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.2001
Дочь: Копёнкина Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.2010
Сын: Копёнкин Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности