Белимов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белимов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1940

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1940

Отец: не указан

Мать: Белимова Евдокия Ивановна

Смерть
2019
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