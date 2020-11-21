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Белимов Александр Иванович
Белимов Александр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.09.1940
Дата смерти
2019
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Белимова (Иманаковп) Евдокия Ивановна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1940
Отец: не указан
Мать:
Белимова Евдокия Ивановна
Смерть
2019
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