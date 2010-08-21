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Самоловов Николай Кузьмич

Место рождения

д.Маулень Уватский район

Дата рождения

19.08.1933

Дата смерти

21.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1933

Отец: Самоловов Кузьма Денисович

Мать: Самоловова (Слинкина) Мария Потаповна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Неумоева) Александра Степановна

Рождение ребёнка
02.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самоловова (Неумоева) Александра Степановна

Рождение ребёнка
26.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самоловова (Неумоева) Александра Степановна

Рождение ребёнка
29.04.1969

Сын: Самоловов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Самоловова (Неумоева) Александра Степановна

Смерть
21.08.2010

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