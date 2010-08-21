Самоловов Николай Кузьмич
Место рожденияд.Маулень Уватский район
Дата рождения19.08.1933
Дата смерти21.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1933
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самоловова (Неумоева) Александра Степановна
Рождение ребёнка
26.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самоловова (Неумоева) Александра Степановна
Рождение ребёнка
29.04.1969
Сын: Самоловов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Самоловова (Неумоева) Александра Степановна
Смерть
21.08.2010