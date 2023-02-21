Зуева Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

ярославская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1987
Тарутино Одесской обл
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Тарутино Одесской обл
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