Зуева Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
ярославская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
1987
Тарутино Одесской обл
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Тарутино Одесской обл