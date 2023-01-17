Лахнюк (Валюженич) Лидия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1950
Рождение ребёнка
05.09.1976
Сын: Лахнюк Сергей Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.03.1984
Дочь: Лахнюк Ирина Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности