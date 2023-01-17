Лахнюк (Валюженич) Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лахнюк (Валюженич) Лидия Дмитриевна

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Место рождения

Доброе, Мстиславский район, Могилёвская область

Дата рождения

10.01.1950

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

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Дети

1976 г.р.
Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1950

Отец: Валюженич Дмитрий Николаевич

Мать: Валюженич Ольга Федоровна

Доброе, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
05.09.1976

Сын: Лахнюк Сергей Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Телеханы, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
19.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Телеханы, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
09.03.1984

Дочь: Лахнюк Ирина Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Телеханы, Ивацевичский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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