Кудряшева Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшева Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутской губернии, Балаганского уезда, Голулитской волости
Рождение ребёнка
19.12.1905

Сын: Кудряшев Григорий

Отец ребёнка: не указан

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349] вне брака
Смерть
Неизвестно

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