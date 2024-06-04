Кудряшева Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Иркутской губернии, Балаганского уезда, Голулитской волости
Рождение ребёнка
19.12.1905
Сын: Кудряшев Григорий
Отец ребёнка: не указан
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349] вне брака
Смерть
Неизвестно