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Онипко Григорий Матвеевич

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Место рождения

Краснодарский край, Славянский р-н, ст. Славинское

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодарский край, Славянский р-н, ст. Славинское
Военная служба
03.06.1942
Место призыва: 03.06.1942 Славянский РВК, Краснодарский край, Славянский р-н
Попал в плен (военное)
?.09.1942
Нигублин. Харьковск. С сентября 1942г. в Германии. Находился г. Перемышль, Польша, копка окопов. г. Момпильер, Франция на транспорте немецкой армии. Прибыл из м. Ливерпуль, Англия 09.03.19445г. в Одес... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Онипко Екатерина Гурьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Онипко Екатерина Гурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онипко Екатерина Гурьевна

Смерть
Неизвестно
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