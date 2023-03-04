Онипко Григорий Матвеевич
Место рожденияКраснодарский край, Славянский р-н, ст. Славинское
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Краснодарский край, Славянский р-н, ст. Славинское
Военная служба
03.06.1942
Место призыва: 03.06.1942 Славянский РВК, Краснодарский край, Славянский р-н
Попал в плен (военное)
?.09.1942
Нигублин. Харьковск. С сентября 1942г. в Германии. Находился г. Перемышль, Польша, копка окопов. г. Момпильер, Франция на транспорте немецкой армии. Прибыл из м. Ливерпуль, Англия 09.03.19445г. в Одес... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Онипко Екатерина Гурьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Онипко Екатерина Гурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно