Борисов Ефим Виссарионович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
1865
Рождение ребёнка
1867
Рождение ребёнка
1869
Рождение ребёнка
1874
Бракосочетание
Около 1877
Жена: Борисова Мария Федоровна
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Борисова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Борисова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Борисова Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно