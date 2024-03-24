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Борисов Ефим Виссарионович

Место рождения

Ёнса, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Борисов Виссарион Ефимович

Мать: Борисова Агриппина Дмитриевна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1865

Сын: Борисов Павел Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1867

Сын: Борисов Василий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Борисов Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1874

Сын: Борисов Николай Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1877

Жена: Борисова Мария Федоровна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Борисов Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Борисова Мария Федоровна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Борисова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Борисова Мария Федоровна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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