Соколов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1940
Дата смерти30.07.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1965
Дочь: Соколова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Соколова Ираида Федоровна
Рождение ребёнка
03.09.1966
Дочь: Соколова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Соколова Ираида Федоровна
Рождение ребёнка
25.11.1976
Дочь: Соколова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Соколова Ираида Федоровна
Смерть
30.07.2015