Соколов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1940

Дата смерти

30.07.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1965

Дочь: Соколова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Соколова Ираида Федоровна

Рождение ребёнка
03.09.1966

Дочь: Соколова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Соколова Ираида Федоровна

Рождение ребёнка
25.11.1976

Дочь: Соколова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Соколова Ираида Федоровна

Смерть
30.07.2015
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