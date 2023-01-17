Суровцов Евграф Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти23.12.1855 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
15.06.1838 ст.
Окончил Духовную Семинарию.
Работа или профессия
1839
Исключен из духовного звания.
Работа или профессия
08.07.1840 ст.
Вступил в Вологодский Городской Магистрат в чине Канцеляриста.
Бракосочетание
16.01.1844 ст.
Жених: Канцелярист Вологодского городского Магистрата Евграф Дмитриев Суровцов, 26 лет. Невеста: дочь присяжного Оргова, девица Александра Петрова, 17 лет. Поручители: по жениху - Диакон Платон Кудряв... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1844 ст.
Дочь: Суровцова Агния Евграфовна
Мать ребёнка: Суровцова Александра Петровна
Вологодская градская Антипиевская церковь. Родители: канцелярист Вологодского городского Магистрата Евграф Димитриев Суровцов и жена его Александра Петрова. Восприемник: дочь чиновника 11 класса Ивана... Показать все
Работа или профессия
С 01.02.1846 по 29.04.1846 ст.
Исправлял должность Столоначальника.
Рождение ребёнка
14.01.1847 ст.
Мать ребёнка: Суровцова Александра Петровна
Вологодская градская Антипиевская церковь. Родители: канцелярист Вологодского городского Магистрата Евграф Димитриев Суровцов и жена его Александра Петрова. Восприемник: новорожденному родной дядя Пет... Показать все
Работа или профессия
16.09.1849 ст.
Определен по прошению в Вологодскую Духовную Консисторию в число Канцелярских Смотрителей.
Смерть
23.12.1855 ст.
Умер, состоя на службе.