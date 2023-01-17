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Суровцов Евграф Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

23.12.1855 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
15.06.1838 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию.
Работа или профессия
1839
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Исключен из духовного звания.
Работа или профессия
08.07.1840 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вступил в Вологодский Городской Магистрат в чине Канцеляриста.
Бракосочетание
16.01.1844 ст.

Жена: Суровцова Александра Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Жених: Канцелярист Вологодского городского Магистрата Евграф Дмитриев Суровцов, 26 лет. Невеста: дочь присяжного Оргова, девица Александра Петрова, 17 лет. Поручители: по жениху - Диакон Платон Кудряв... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1844 ст.

Дочь: Суровцова Агния Евграфовна

Мать ребёнка: Суровцова Александра Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская градская Антипиевская церковь. Родители: канцелярист Вологодского городского Магистрата Евграф Димитриев Суровцов и жена его Александра Петрова. Восприемник: дочь чиновника 11 класса Ивана... Показать все
Работа или профессия
С 01.02.1846 по 29.04.1846 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Исправлял должность Столоначальника.
Рождение ребёнка
14.01.1847 ст.

Сын: Суровцов Петр Евграфович

Мать ребёнка: Суровцова Александра Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская градская Антипиевская церковь. Родители: канцелярист Вологодского городского Магистрата Евграф Димитриев Суровцов и жена его Александра Петрова. Восприемник: новорожденному родной дядя Пет... Показать все
Работа или профессия
16.09.1849 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определен по прошению в Вологодскую Духовную Консисторию в число Канцелярских Смотрителей.
Смерть
23.12.1855 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Умер, состоя на службе.
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