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Приходько (Маслова) Александра Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Маслов Александр Константинов

Мать: Маслова Агафья Петрова

Бракосочетание
15.10.1872

Муж: Приходько Федор Ефимов

Рождение ребёнка
01.11.1873

Дочь: Параскева Федорова

Отец ребёнка: Приходько Федор Ефимов

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
11.01.1875

Дочь: Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Приходько Федор Ефимов

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
19.05.1876

Дочь: Елена Фёдорова

Отец ребёнка: Приходько Федор Ефимов

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
30.07.1878

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Приходько Федор Ефимов

Беловоды, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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