Приходько (Маслова) Александра Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
15.10.1872
Рождение ребёнка
01.11.1873
Дочь: Параскева Федорова
Отец ребёнка: Приходько Федор Ефимов
Рождение ребёнка
11.01.1875
Дочь: Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Приходько Федор Ефимов
Рождение ребёнка
19.05.1876
Дочь: Елена Фёдорова
Отец ребёнка: Приходько Федор Ефимов
Рождение ребёнка
30.07.1878
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Приходько Федор Ефимов
Смерть
Неизвестно