Кузьмина Юлия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1972
Отец: Кузьмин Илья Андеевич
Мать: Князева Елена Павловна
Рождение ребёнка
27.06.1993
Дочь: Манцурова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Манцуров Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
15.01.1997
Дочь: Манцурова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Манцуров Сергей Владимирович
Атырау, Гурьевское уездное управление, Уральская область