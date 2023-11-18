Кузьмина Юлия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмина Юлия Ильинична

Кузьмина Юлия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1972

Отец: Кузьмин Илья Андеевич

Мать: Князева Елена Павловна

Рождение ребёнка
27.06.1993

Дочь: Манцурова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Манцуров Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
15.01.1997

Дочь: Манцурова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Манцуров Сергей Владимирович

Атырау, Гурьевское уездное управление, Уральская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close