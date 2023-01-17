Летницкий Авраамий (Александр) Иванович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти05.11.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1858 по 1862
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1858
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1863 по 1865
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1865 по 1868
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1868 по 1874
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1874 по 1879
г. Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1879 по 1880
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1881 по 1885
г. Брест, Брестская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1885 по 1889
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1889 по 1893
Смерть
05.11.1893