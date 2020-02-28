Милорадова Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1949
Дата смерти28.02.2020
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1949
Отец: Бебенин Виктор Николаевич
Мать: Грекова Зоя Григорьевна
Рождение ребёнка
23.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милорадов Александр Иванович
Заря, Опаринский муниципальный район, Кировская область
Смерть
28.02.2020