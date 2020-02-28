Милорадова Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милорадова Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1949

Дата смерти

28.02.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1949

Отец: Бебенин Виктор Николаевич

Мать: Грекова Зоя Григорьевна

Рождение ребёнка
23.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милорадов Александр Иванович

Заря, Опаринский муниципальный район, Кировская область
Смерть
28.02.2020
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