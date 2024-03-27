Иценова ((Сауловна) Иценова) Хава Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иценова ((Сауловна) Иценова) Хава Давидовна

Место рождения

с.Телятниково Читканской волости Баргузинского округа Забайкальской области

Дата рождения

1864

Дата смерти

10.06.1936

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Оглы Давид Бабо

Мать: Оглы Энта

с.Телятниково Читканской волости Баргузинского округа Забайкальской области
Рождение ребёнка
02.02.1889

Дочь: Черток Сарра Сауловна

Отец ребёнка: Иценов Саул Бениаминович

с. Листвянка
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кац Белла Сауловна

Отец ребёнка: Иценов Саул Бениаминович

Смерть
10.06.1936
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Лисихинское еврейское кладбище
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