Иценова ((Сауловна) Иценова) Хава Давидовна
Место рожденияс.Телятниково Читканской волости Баргузинского округа Забайкальской области
Дата рождения1864
Дата смерти10.06.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Оглы Давид Бабо
Мать: Оглы Энта
с.Телятниково Читканской волости Баргузинского округа Забайкальской области
Рождение ребёнка
02.02.1889
Дочь: Черток Сарра Сауловна
Отец ребёнка: Иценов Саул Бениаминович
с. Листвянка
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кац Белла Сауловна
Отец ребёнка: Иценов Саул Бениаминович
Смерть
10.06.1936
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Лисихинское еврейское кладбище